Появилось изображение Тигры из фильма ужасов про Винни-Пуха

Создатели фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» продолжают радовать тех, кто ждёт ленту, свежим контентом. Так, можно впервые увидеть, как в хоррор-франшизе будет выглядеть Тигра.

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И, конечно же, её внешний вид будет зловещим. Авторы ленты постарались над костюмом и сделали его жутким. Для сравнения прикрепили ниже фотографию Тигры из мультфильма.

Тигра в фильме

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Тигра в мультфильме

Чемпионат.com

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — продолжение первого фильма, в котором расскажут о дальнейшей судьбе Кристофера Робина, который обидел своих друзей, после чего они начали убивать всех вокруг.