7 фильмов с Колином Фертом, которые нужно увидеть

Успех британского актера измеряется спектром его ролей: если может сыграть одинаково удачно и аристократа, и шпиона, и отца-неудачника, то он преуспел.

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Колин Ферт — пример человека, который может сыграть кого угодно.

Видео дня

Недавно у артиста был день рождения и мы вместе с онлайн-кинотеатром KION, пользуясь случаем, выбрали 7 лучших фильмов с его участием.

«Реальная любовь» (2003, реж. Ричард Кёртис)

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Рождественская классика Великобритании, который принято смотреть всей семьей на праздниках. Это альманах о нескольких историях любви, Колину Ферту достался персонаж писателя Джейми, влюбившегося в португалку Аурелию (Лусия Монис). Он не знает ее языка, но чувства придают ему сил.

«Таинственный сад» (2020, реж. Марк Манден)

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1911 год, родители девочки Мэри умерли от холеры, поэтому из Индии она возвращается в Англию в поместье дяди, лорда Арчибальду Крейвена (Колин Фёрт). Арчибальд устанавливает Мэри правила поведения, которые она сразу нарушает и потому обнаруживает вокруг себя мир чудес.

«Гонка века» (2018, реж. Данте Ариола)

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Основано на реальной истории. В 1968 году начинающий яхтсмен Дональд Кроухерст (Колин Ферт) отправился в одиночное кругосветное путешествие-гонку, затянувшееся на многие месяцы. Заплыв вокруг Земли был для Дональда многолетней мечтой, а в итоге он оказался один на один с мыслями о впустую прожитой жизни.

«Артур Ньюман» (2012, реж. Данте Ариола)

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Все в жизни бывшего профессионального гольфиста Уоллеса Авери не так. Брак распался, отношения с девушкой разваливаются, работа не устраивает, с сыном контакта нет — Уоллес решает сбежать от всего. Он инсценирует свою смерть и «перерождается» под именем Артура Ньюмана.

«Дориан Грей» (2009, реж. Оливер Паркер)

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Экранизация великого романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Книга Уайльда — это ода красоте, как о самом сильном оружии в мире. 18-летний Дориан Грей (Бен Барнс) прибывает в Лондон, поражает высший свет манерами и манит своей идеальной внешностью. Под свое крыло юнца берет лорд Генри (Колин Ферт) и знакомит его с художником Бэзилом Холлуордом (Бен Чаплин). Бэзил нарисовал портрет Дориана, молодой человек влюбился в картину и попросил у дьявола способность никогда не стареть. Его желание сбылось.

«Операция «Мясной фарш» (2021, реж. Джон Мэдден)

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1943 год, британская разведка МИ-5 нужно обмануть шпионов Гитлера, чтобы начать операцию по высадке в Сицилии. Для этого руководство решает подбросить вражеским войскам труп с секретными документами в портфеле. Только если подделка окажется недостаточно убедительной, погибнут тысячи человек.

«Легкое поведение» (2008, реж. Стефан Эллиотт)

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