5 лучших киноролей Криса Эванса

Вспомним творчество актёра, который, наконец, решил покончить с холостяцкой жизнью на 43-м году жизни.

© Кадр из фильма "Достать ножи"

От романтических комедий до триллеров, драм и даже мультфильмов, ни один директор по кастингу в Голливуде не может наклеить ярлык на Криса Эванса.

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На протяжении более, чем 20-летней карьеры, Эванс сыграл героя с зависимостью, астронавта, мстительного экс-бойфренда, подлого плейбоя, приёмного отца и др. После недавнего известия о его женитьбе настало время пересмотреть лучшие актёрские работы Криса.

Не сомневаемся, изменение семейного статуса сделает его игру ещё более проникновенной.

«Достать ножи» (2019)

Inc-News

В своей лучшей на сегодняшний день роли Эванс отложил щит и достал нож. Актёрский состав запутанной истории убийства Райана Джонсона прекрасен, но Крис не потерялся на его фоне, сыграв выходца из богатой семьи Рэнсома Драйдейла. Он показал многогранность таланта, пройдя сюжетный путь от харизматичного молодого человека до расчётливого убийцы. После долгого исполнения героической роли (Капитан Америка) смотреть на то, как Эванс изображает падающего в безумие человека, даже забавно.

«Мстители: Финал» (2019)

Inc-News

После почти декады эпичных сражений, ужасных потерь и случайных побед Эванс достойно изобразил Капитану Америку в последний раз. В этой амбициозном и приземляющем окончании франшизы о Мстителях, он смог компенсировать небольшое экранное время, изобразив любимого персонажа с максимальной эмоциональной отдачей.

«Сквозь снег» (2013)

Inc-News

Политическое фэнтези от южнокорейца Пон Джун-хо, получившего в 2020-м сразу четыре «Оскара» за чёрную комедию «Паразиты». В картине «Сквозь снег» он изобразил умозрительное будущее, в котором человечество проиграло битву с климатическими изменениями. Единственное, что осталось, это поезд, курсирующий по замёрзшей Земле с выжившими счастливчиками. Эванс играет одного из них, Кёртиса Эверетта, организовавшего по ходу движения бунт аутсайдеров. Отвага, смелость и борьба с несправедливостью – этих качеств после Капитана Америки Крису не занимать, и он ярко продемонстрировал их на экране в этот раз.

Фильм и игра Эванса – билет в один конец на крутое представление, которое никто не захочет пропустить.

«Прокол» (2011)

Inc-News

В этой драме Эванс сыграл первую «биографическую» роль – изобразил покойного адвоката Майка Вайсса. Он стал автором коллективного судебного иска против производителей шприцев, отказывавшихся принимать на вооружение его безопасную версию, чтобы защитить медсестёр во время работы от случайных уколов.

«Прокол» - неровный фильм, но он дал Крису возможность сыграть психологически сложную ролей, изображая несговорчивого и страстного юриста, боровшегося не только с бизнес-системой, но и с сильной личной зависимостью.

«Без ответа» (2023)

Inc-News

Выосокобюджетный, но проходной боевик-ромком в карьере Эванса. Да, они снова встретились на съёмочной площадке с коллегой по «Достать ножи» Аной де Армас, и не просто встретились, а сыграли главные роли. Но их обаятельный, комедийный дуэт не спас детище режиссёра Декстера Флетчера от провала в глазах зрителей и в умах кинокритиков. К актёрам претензий не было, а вот к сценарию и постановке их было слишком много.