Кейт Уинслет рассказала о съемках сцены с обнаженной грудью

Актриса Кейт Уинслет в интервью Vogue призналась, что стеснялась своего тела на съемках обнаженной сцены в фильме "Ли".
"Мне пришлось быть чертовски смелой, чтобы позволить моему телу быть самой слабой версией себя и не стесняться этого. Люди из нашей команды сказали бы: "Ты могла бы просто немного посидеть". А я бы ответила: "Почему? Из-за кусочка плоти, который вы видите?" - высказалась Уинслет.
По словам звезды, за годы работы в кино она постепенно привыкла к своему телу с его особенностями. Уинслет старается не реагировать на критику и намеренно не избегает обнаженных сцен в кино. Актриса убеждена, что женщинам не стоит тратить силы на критику своего физического "я".
Уинслет заверила, что индустрия кино несколько изменила свое отношение к женщинам спустя время.
"Молодые актрисы сейчас ничего не боятся. Я так горжусь этим. Это того стоило. Потому что культура меняется так, как я не могла даже представить в свои 20 лет", - резюмировала артистка.