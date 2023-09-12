Кейт Уинслет рассказала о съемках сцены с обнаженной грудью

"Мне пришлось быть чертовски смелой, чтобы позволить моему телу быть самой слабой версией себя и не стесняться этого. Люди из нашей команды сказали бы: "Ты могла бы просто немного посидеть". А я бы ответила: "Почему? Из-за кусочка плоти, который вы видите?" - высказалась Уинслет.