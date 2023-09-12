В Сети появился мультфильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

На зарубежных стримингах вышел мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — очередной перезапуск франшизы о супергероях из нью-йоркской канализации, названных в честь художников эпохи Возрождения.

Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, как продюсерам Сету Рогену и Эвану Голдбергу удалось снять лучшую экранную версию «Черепашек-ниндзя» (как минимум в этом столетии) — и при чем тут «Человек-паук: Через вселенные».

Камень под названием "Человек-паук: Через вселенные" плюхнулся в пруд мейнстримной анимации почти пять лет назад и быстро прошел все формальные процедуры успеха ($375 млн кассовых сборов, анимационный "Оскар", для разнообразия доставшийся не Pixar). Но спровоцированные им концентрические волны по-настоящему стали добираться до нас, кажется, только сейчас.

Мантра кинематографиста Гильермо дель Торо "Анимация — это не жанр, а медиум" воспринимается все менее маргинальной. Мультфильм, претендующий на "Оскар" в категории "Лучший фильм", уже не кажется несбыточной фантазией.

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Подсмотренный у Sony коктейль, где взбалтывают, но не смешивают 2D и 3D, при этом принципиально не подавая на закуску "пиксаровский" игрушечный фотореализм, утянули в свои меню студии вроде DreamWorks Animation ("Кот в сапогах: Последнее желание"). Да и сама Sony тоже, разумеется, кинулась дальше разрабатывать обнаруженную золотую жилу ("Митчеллы против машин", "Человек-паук: Паутина вселенных").

Самая свежая глава в этой саге — "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов". С ней во взбаламученный пруд залезает третий игрок (Paramount и Nickelodeon, в тесноте, да не в обиде), но что важнее — она окончательно подтверждает наступление новой эры.

Последние пару десятилетий массовая анимация упорно воспроизводила картинку Pixar, на другое денег особенно не давали, в результате все проекты становилось все труднее отличать друг от друга.

После выхода "Через вселенные" какое-то время стояла тревога, что "пиксаровская" картинка просто сменится "паучьей". Однако индустрия сделала верные выводы — и поставила на уникальность, которая и обеспечила успех ленты о Человеке-пауке.

В идеальном мире "Черепашек-ниндзя" постигла бы такая же судьба. Но мы живем не в нем. В этом лента, стоившая около $70 млн, собрала в прокате $161 млн (данные на момент публикации этого текста) — вдвое меньше "Через вселенные" и в четыре с половиной раза меньше сиквела "Паутина вселенных" ($689 млн).

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Теперь вся надежда на онлайн-кинотеатры и физические носители — ну и Американскую киноакадемию. При этом картина заслуживает всей той похвалы, что пять лет назад досталась мультфильму про Майлза Моралеса, который сразу после выхода стал крайне весомым фигурантом споров о том, какой экранный Спайдермен наиболее удачный. "Погром мутантов" — по меньшей мере лучшее, что случалось с "Черепашками-ниндзя" на большом экране в XXI веке (тут, впрочем, не самая большая конкуренция: от воспоминаний о мультфильме 2007 года и двойном ребуте рук Майкла Бэя по сей день бросает в озноб). А вполне возможно, что и вообще лучшее — на всех экранах за всю историю (да простят нас фанаты первой части кинотрилогии 90-х, где Черепашки были ростовыми куклами).

Во-первых, это бесконечно красиво. Если визуальный ряд "Через вселенные" был продиктован непосредственно комиксным рисунком (и даже текстурой бумаги), то стиль "Погрома мутантов" вырос из скетчей в школьных тетрадях, которые, в свою очередь, прочно ассоциируются с двумя вещами: подростками и Нью-Йорком. В общем, абсолютное попадание в (большое) яблочко, из которого следует "во-вторых": по-английски "Черепашки-ниндзя" называются "Черепашками-подростками-мутантами-ниндзя", но до нынешнего момента "подростки" всегда оставались самой пренебрегаемой частью этого уравнения.

Новый мультфильм поступает принципиально иначе. Всю четверку черепашек из нью-йоркской канализации, мечтающих выбиться в люди, — Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэля — впервые изображают (ну или озвучивают) всамделишные тинейджеры: Николас Канту, Майка Эбби, Шамон Браун — младший и Брэйди Нун. В сумме они производят неизгладимое впечатление сложного четырехзначного пароля, подобранного с первой попытки (аналогичный эффект производит и то обстоятельство, что крыса-наставник Сплинтер тут говорит голосом Джеки Чана).

Но самое главное — картина регулярно дает своим героям возможность просто побыть этими самыми тинейджерами: подурачиться, поподкалывать друг друга, залиться первым влюбленным румянцем и, набравшись смелости, позвать краша на выпускной. Это придает "Погрому мутантов" невероятной свежести.

Однако одним дуракавалянием и романтикой дело не ограничивается: возраст персонажей играет на руку и более серьезным вещам в "Черепашках". В силу крайне небольшого количества лет, проведенных на Земле, Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль особенно остро чувствуют свое положение изгоев, фриков, не принятых обществом, — поскольку именно в этот период признание посторонними приобретает для растущей личности чрезвычайную важность.

Газета.Ru

Другое - не самое прямое - следствие омоложения "Черепашек" заключается в окутывающей ленту атмосфере местечковости: действие не покидает не то что пределов одной вселенной, а вообще заключено в одном-единственном Нью-Йорке, что по нашим временам с "марвеловскими" эпическими мультиверс-стандартами, пожалуй, редкость.

Признаться, здесь сложно не разделять удивление давнего и преданного фаната франшизы Сета Рогена, сообразившего, что до сих пор Черепашкам-подросткам-мутантам-ниндзя толком не удавалось побыть подростками, и решившего сделать основную ставку именно на это. Роген и его вечный сообщник Эван Голдберг — здешняя главная движущая сила (они выступили соавторами сценария и продюсерами ленты), тоже в каком-то смысле вечные подростки, ответственные за одни из лучших придурковатых комедий нулевых и десятых ("Ананасовый экспресс", "SuperПерцы", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски").

Сам Роген при этом дает любопытный дабл-фичер в качестве референсов: "Останься со мной" Роба Райнера, снятый по "Телу" Стивена Кинга, и "Леди Берд" Греты Гервиг. В конце хочется последовать примеру Рогена и Голдберга и расстаться на чем-то теплом и сердечном (жаль, включить песню A Tribe Called Quest текст не позволяет).