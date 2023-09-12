Вышел трейлер триллера "Чужая"
Опубликован расширенный трейлер экшн-триллера о выживании "Чужая".
Главная героиня истории, основанной на реальных событиях - успешная бизнесвумен, которая в результате авиакатастрофы оказывается одна посреди тайги. Её подбирают и выхаживают жители посёлка, изолированного от остального мира.
В ролях: Анна Слю ("Беспринципные", "Наводнение", "The Телки", "Выжившие"), Артем Ткаченко ("Вампиры средней полосы"), Ньургун Бэчигэн ("Тыгын Дархан"), Зоя Багынанова ("Нуучча", "Наша зима", "Проклятие. Мертвая земля"), Андрей Курилов ("Инсомния", "Селфи", "Притяжение"), Максим Щеголев ("Наводнение", "Жизнь по вызову").
Прокат начнётся 21 сентября. Фильм уже показали в рамках фестиваля российского кино "Выборг".