Работавший над сериалом "Зачарованные" Мартин Эллис умер в 44 года
На 45-м году жизни скончался Мартин Эллис, работавший как ассистент режиссера, менеджер по локациям и второй режиссер в десятках проектов.
В его портфолио, начиная с первой половины нулевых, - "Расследования Мёрдока", "Замерзшая из Майами", четвертый "Поворот не туда", пятый "Один дома", "Проклятие Чаки", триквел хоррора "Ничего себе поездочка", сериалы "Флэш", "Волшебники", ребут "Зачарованных", "На грани безумия", третье "Братство".
Эллис умер в своем доме в Ванкувере еще в августе, но известно об этом стало только сейчас, передает Deadline, ссылаясь на подтверждение семьи артиста.
Причина не разглашается.