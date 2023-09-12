Работавший над сериалом "Зачарованные" Мартин Эллис умер в 44 года

На 45-м году жизни скончался Мартин Эллис, работавший как ассистент режиссера, менеджер по локациям и второй режиссер в десятках проектов.

Эллис умер в своем доме в Ванкувере еще в августе, но известно об этом стало только сейчас, передает Deadline, ссылаясь на подтверждение семьи артиста.