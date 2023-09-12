Подробности о сиквеле мультфильма «Принцесса и лягушка»

Студия Disney периодически рассказывает за один раз о нескольких грядущих проектах. Среди последних причин ждать следующего года оказался сиквел мультфильма «Принцесса и лягушка», и если на момент объявления разработки проекта информации о нём почти не было, то сейчас ситуация изменилась.

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Что там?

Зрителей ждёт формат, привычный фанатам продолжения истории о Рапунцель — мультсериал «Тиана».

Рассказала о грядущем шоу главный креативный директор Walt Disney Animation Studios Дженнифер Ли:

«Мне нравится, что Disney+ позволяет нам представлять (зрителям) эксперименты и свежесть, параллельно изучая наше наследие. Сочетать празднование и нарративные инновации. В этом смысле мы можем больше играть с сериалами Disney+. Мы работаем над сиквелом „Моаны“ — это весело, мне нравится. Тиана — это новый мир для неё самой, новое направление и новый голос. Я думаю, что это (Disney+) отличная платформа, чтобы начать играть с вещами, которые много значили для зрителей и нас».

Сценарий для мультсериала написала Стелла Меги, чьи последние работы сосредоточены на представлении женского взгляда на мир, она же займёт режиссёрское кресло и будет руководить проектом.

Аника Нони Роуз — актриса, озвучившая оригинальную Тиану, — продолжит работать и в сиквеле. Напоминаем, что «Принцесса и лягушка» появились в кино в 2009 году, 14 лет назад, и историю номинировали на «Оскар» в трёх категориях: дважды за Лучшую песню и единожды за Лучший полнометражный анимационный фильм.

Тогда сценаристами и режиссёрами выступали одни мужчины, годы прошли, женщин в индустрии стало больше, они точно знают, чего хотят добиться и как верно представить героиню в новом свете.

«Тиану» позиционируют как движение вперёд без оглядки на прошлое, также создательницы планируют сохранить каноничную 2D-рисовку, это волнует съёмочную бригаду больше всего. Сохранение баланса между оригиналом и продолжением позволит Тиане вырасти как героине, открыть для себя новые горизонты.