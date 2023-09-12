Что смотреть в кино с 14 сентября

В четверг, 14 сентября, в российский прокат выходит картина «После. Навсегда» — последняя часть франшизы об отношениях Тессы и Хардина.

© Кадр из фильма «Париж. Все включено»

Также зрители смогут посмотреть комедийный триллер «Искусство по понятиям» с Умой Турман и Сэмюэлом Л. Джексоном в главных ролях, франко-бельгийскую картину «Париж. Всё включено» о мужчине, решающем найти свою детскую любовь, а также лирическую картину «У людей так бывает» в исполнении звёзд отечественного кино.

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Вместе с тем на экраны кинотеатров выйдут мелодрама «Бери да помни» об игре, поменявшей жизнь целой деревни, и итальянская комедия «Украсть Рафаэля» о ворах-дилетантах, задумавших ограбление века.

«После. Навсегда» (After Everything)

На экраны выходит финальная глава франшизы «После». По сюжету, после того как Тесса узнала, что Хардин в подробностях описал их роман в книге, она приняла решение идти своей дорогой и не пересекаться с объектом её страсти. Теперь Хардин не знает, где его возлюбленная. Книга тем временем сделала его успешным, и издатель ждёт продолжения произведения. Но вдохновение покинуло героя. Хардин не может ни жить, ни творить без Тессы. Узнав, что девушка в Лиссабоне, он летит туда в надежде искупить вину. В новом месте герой видит возлюбленную с другим и вновь попадает в круговорот страстей, ревности и желания вернуть Тессу. Будет ли конец этого романа счастливым для обоих персонажей, зависит только от них.

К своим ролям вернулись Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс Тиффин. Также в картине снялись Мими Кин, Бенджамин Масколо, Луиза Ломбард, Кора Кирк и многие другие.

Первые четыре фильма франшизы основаны на популярных романах писательницы Анны Тодд. Картина «После. Навсегда», в свою очередь, снята не по книге. Сценарий написала режиссёр Кастиль Лэндон («После. Глава 3», «После. Долго и счастливо»).

«Париж. Всё включено» (La vie pour de vrai)

Главный герой франко-бельгийской комедии — Тридан, который большую часть жизни проработал на курорте в Мексике. Он не знает, что такое жизнь в городе, но решает отыскать детскую любовь по имени Виолетта и отправляется в Париж. Там он останавливается у сводного брата Луи, который совсем не рад гостю. Чтобы поскорее выпроводить Тридана из квартиры, а заодно получить подпись на отказ от наследства, Луи уговаривает свою знакомую Роксану притвориться той самой Виолеттой. Удивительно, но при встрече с женщиной Тридан узнаёт в ней объект своей давней любви. Тем временем ему приходится привыкать к новым ботинкам, недружелюбию некоторых граждан, а также к тому, что в парижских кафе нет шведского стола.

На ленту Буна вдохновил разговор с директором ресторана в одном из мексиканских отелей, где артист отдыхал вместе с семьёй. По данным портала Allocine, мужчина рассказал ему, что всю жизнь прожил на курорте: его мать забеременела от сотрудника и после рождения сына осталась с отцом ребёнка.

«Искусство по понятиям» (The Kill Room)

В мрачной комедии про отмывание денег через искусство снялись такие известные актёры, как Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Майя Хоук и Джо Манганьелло.

Владелица художественной галереи Патрис постоянно переживает финансовые трудности. Когда проблемы в очередной раз настигают героиню, на пути ей встречаются киллер Реджи и его босс Гордон. Преступники ищут способ отмывать деньги и предлагают сделку Патрис. Женщина соглашается, ведь выгода в этом есть для каждого. В итоге трио начинает работать вместе: Патрис продаёт картины, Гордон отмывает награбленное, а Реджи в это время изображает художника, чтобы бизнес казался легальным. Дела идут гладко, пока искусство Реджи, вдохновлённое его собственными убийствами, не делает из него сенсацию в Нью-Йорке. Люди называют таинственного творца «Бэгменом» («Пакетчиком»), и каждый желает знать, кто прячется за этим прозвищем.

Как рассказал Variety Джордан Филдс, представитель компании Shout Studios, которая занималась производством фильма, это резкая и тёмная комедия. Филдс надеется, что лента понравится публике благодаря остроумному юмору.

«Бери да помни»

Сюжет картины строится вокруг пожилой пары, к которой на время приехал внук Ильхам. Когда родители не забирают его в условленный день, мальчика охватывает грусть. Чтобы прогнать уныние, дедушка Расим предлагает Ильхаму сыграть в игру «Ядещ». По правилам победитель получает всё, что пожелает, если разломит дугообразную куриную косточку. Однако на этом условия не заканчиваются. Тот, кому достанется длинная часть, должен не забыть говорить «Беру и помню», когда соперник передаст ему любой предмет. «Ядещ» вдохновляет мальчика и вскоре меняет жизни всех деревенских жителей, которые тоже втягиваются в игру.

Центральные роли исполнили Юнус Таиров, Роза Хайруллина и Рабит Батулла. Режиссёром выступил Байбулат Батуллин. Картина стала первым лауреатом секции полнометражных дебютных фильмов кинофестиваля «Короче». Ранее Батуллин работал над несколькими короткометражками и сериалами «Большая игра» и «По колено».

Съёмки проходили в одной из деревень Татарстана. По словам режиссёра, он не ставил задачи сделать фильм про конкретную местность, поскольку картина универсальна для всех регионов страны.

«В целом мы хотели написать историю про родителей и для родителей. И про себя. У Даши (сценаристка Дарья Беседина. — RT) и у Тагира (сценарист Тагир Мингазов. — RT) есть свой пример родителей. А татарский соус, назовём это так, появлялся уже в процессе, и на разных этапах по-разному, — рассказал постановщик агентству «Татар-информ». — А так, эту историю можно адаптировать. Берёшь и делаешь отдельные фильмы в русской деревне или в удмуртской».

«У людей так бывает»

«Мы снимали доброе, честное и не сочинённое. Истории людей и их любви, которые есть в этом фильме, — все они мне близки и знакомы, как, я уверен, будут близки и многим зрителям. Сейчас такое кино, возможно, непопулярно: там нет злобы, нет ненависти, там есть жизнь. Но я считаю, что снимать нужно именно такие светлые фильмы», — рассказал Белоцерковский.

Впервые ленту показали в рамках кинофестиваля «Выборг» в августе.

«Украсть Рафаэля» (Criminali si diventa)

К бывшему заключённому Энцо, отсидевшему за кражу картины Рафаэля Санти «Немая», обращается его племянница Илария с просьбой вновь выкрасть мировой шедевр. К тому же покупатель уже имеется. Мужчина решает помочь родственнице, но только в качестве консультанта. Илария собирает мечтающих стать гангстерами дилетантов и вместе с Энцо и его бывшим партнёром, который стал священником, разрабатывают сценарий идеального ограбления. Однако безупречный на бумаге план терпит крах, а запасного варианта у грабителей нет.

Режиссёрами ленты выступили Лука Тровеллези Чезана, ранее снявший документальные фильмы о «Моне Лизе» Леонардо да Винчи и живописце Рафаэле, и Алессандро Тарабелли.