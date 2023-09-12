Премьеру фильма о путче "1993" перенесли

Прокатная компания "Атмосфера кино" объявила о переносе премьеры драмы Александра Велединского "1993". Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

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Релиз картины о путче 1993 года сдвинули на 28 сентября "по техническим причинам".

Фильм должен был появиться на экранах 21 сентября. Светская премьера фильма в кинотеатре "Октябрь" перенесена на 24 сентября.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова.