Стивен Спилберг пожертвовал $ 1,5 млн протестующим в Голливуде

Известный режиссёр и продюсер Стивен Спилберг вместе со своей женой Кейт Кэпшоу пожертвовал $ 1,5 млн в поддержку протестующих в Голливуде — об этом сообщает издание Deadline.

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Средства будут разделены между Фондом развлекательного сообщества и Программой чрезвычайной финансовой помощи SAG-AFTRA — это организации, которые сейчас помогают оплатить жильё, проезд и услуги психологов оставшимся без работы актёрам и сценаристам.