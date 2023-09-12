Спилберг пожертвовал бастующим актерам и сценаристам $1,5 млн

Стивен Спилберг сделал огромное пожертвование бастующим актерам и сценаристам
Режиссер Стивен Спилберг и его супруга Кейт Кэпшоу поддержали бастующих актеров, сценаристов и других работников индустрии. Они пожертвовали баснословную сумму в 1.5 миллиона долларов.
Средства будут направлены всем пострадавшим в результате остановки производственного процесса фильмов и сериалов в Голливуде. Забастовка сценаристов проходит с мая этого года, актеры присоединились в июле.
Стороны требуют от голливудских продюсеров повышения зарплат и денежных отчислений, защиты прав от влияния искусственного интеллекта и др.
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