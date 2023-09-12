Продюсеры «Неудержимых» рассказали о будущем франшизы
Продюсеры кинофраншизы "Неудержимые" Кевин Кинг-Темплтон и Лес Уэлдон рассказали о будущем проекта. Их цитирует Daily Express.
Они отметили, что судьба пятого фильма в руках зрителей.
"Мы ничего не исключаем, шансы есть, но пока сказать трудно. Все зависит от поклонников серии и их интереса к ней", - сказал Кинг-Темплтон.
Продюсеры также признали, что на съемки и содержание экшн-сцен влияет возраст актеров. Уэлдон заявил, что при этом актеры остались в прекрасной форме.
"Они не позволяют себе уйти на пенсию, и когда есть шанс на фильмы вроде этого, они всегда в деле. Многие из них до сих пор сами выполняют трюки", - уточнил Уэлдон.
В "Неудержимых 4" снялись Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр, а также 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джа, Ико Уайс и Энди Гарсиа.
В российский прокат картина выйдет 21 сентября.
Накануне киностудия Lionsgate на своем YouTube-канале опубликовала трейлер боевика "Неудержимые 4". В трейлере показали комментарии от фанатов франшизы с просьбой присвоить новой части возрастной рейтинг "18+" и добавить больше насилия.