Фильм «Главный герой» может не получить продолжение из-за «Барби»

Я думаю, что сиквел не гарантирован. Мы любим «Главного героя». Наша с Райаном работа была захватывающей. Мы занимаемся разработкой сиквела, но правда заключается в том, что теперь у нас есть «Барби», которая, очевидно, оставила след, как персонаж в вымышленном мире, который приходит к самопознанию. Продолжение «Главного героя» будет в том случае, если мы сможем придумать для ленты свежую идею.