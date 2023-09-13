Вышел свежий тизер фильма «Марвелы», призывающий идти в IMAX

Marvel Studios продолжает рекламировать фильм «Марвелы». Компания выпустила свежий трейлер, который призывает зрителей посмотреть ленту в IMAX-формате. Ещё в ролике есть свежие кадры.

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Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как три супергероини окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы. К ролям Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо вернулись Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис соответственно.

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«Марвелы» станут последним фильмом Marvel в 2023 году: до этого компания выпустила «Человека-муравья 3» и «Стражей Галактики 3». Режиссёром ленты выступила Ниа ДаКоста.