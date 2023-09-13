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Вышел трейлер вампирского боевика "Жажда крови"

Опубликован трейлер постапокалиптического вампирского хоррор-боевика "Жажда крови" (Bloodthirst).

Ролик рекламирует предстоящий релиз проекта на физических носителях 31 октября.

В одной из главных ролей - неузнаваемая Тара Рид ("Американский пирог", "Пацаны", "Большой Лебовски").

Плюс Костас Мэндилор ("Зачарованные", "Секс в большом городе"), Роберт ЛаСардо ("Секретные материалы"), Сара Френч, Элисса Даулинг и Уильям "Билл" Коннор.

Постановщик - Майкл Су ("Армагеддон 2025", "Обреченный").

Действие картины развернуто в постапокалиптическом мире, где кочующие вампиры охотятся на людей, в то время как их лидера пытается достать бесстрашный истребитель нечисти.