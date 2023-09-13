Вышел первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» выпустила трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино». Премьера ленты состоится уже 12 октября во всех кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.