Вышел трейлер приквела "Кладбища домашних животных"

Сюжет развивается в Ладлоу, штат Мэн, в 1969 году. Главный герой, Джад Крэндалл хочет покинуть Ладлоу, но сделать это ему не позволяет страшная семейная тайна. Парню с друзьями приходится вступать в противоборство с древним злом.