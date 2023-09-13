Вышел трейлер приквела "Кладбища домашних животных"
На YouTube-канале Paramount Plus вышел трейлер фильма-приквела "Кладбища домашних животных" Стивена Кинга.
Картина "Кладбище домашних животных: Кровные узы" (Pet Sematary: Bloodlines) получила жесткий рейтинг "R" за натуралистичные сцены насилия.
Премьера запланирована на 6 октября на Paramount+.
Сюжет развивается в Ладлоу, штат Мэн, в 1969 году. Главный герой, Джад Крэндалл хочет покинуть Ладлоу, но сделать это ему не позволяет страшная семейная тайна. Парню с друзьями приходится вступать в противоборство с древним злом.
Режиссер - Линдси Бир, в ролях Дэвид Духовны, Пэм Гриер ("Джеки Браун"), Джексон Уайт ("Соври мне"), Форрест Гудлак ("Выживший"), Джек Малхерн ("Мейр из Исттауна"), Генри Томас ("Игра Джеральда"), Натали Элин Линд ("Готэм").