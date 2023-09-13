Синопсис. Однажды Джейми (Шипка) узнает, что в 80-х годах ее маму Пэм (Холт) преследовал серийный убийца по прозвищу Sweet Sixteen Killer - маньяк в маске убил множество девушек в прошлом. И когда Джейми с помощью подруги Амелии получает шанс отправиться в прошлое, она объединяется там с юной версией своей матери, чтобы остановить жестокого убийцу.