Вышел трейлер хоррор-версии "Назад в будущее" со звездой "Сабрины" Кирнан Шипкой
Опубликован трейлер (18+) "Абсолютного убийцы" (Totally Killer) - это темпоральный комедийный маньячный триллер с горой отсылок. Включая "Назад в будущее".
Главная звезда - Кирнан Шипка ("Леденящие душу приключения Сабрины", "Безумцы"). Плюс Оливия Холт, Чарльз Гиллеспи, Локлин Манро, Трой Ли-Энн Джонсон, Лиана Либерато, Келси Мавема и Стефи Чин-Сальво.
Постановщица - Нахнатчка Кхан, работавшая, в частности, над сериалами "Молодой Скала" и "Трудности ассимиляции".
Синопсис. Однажды Джейми (Шипка) узнает, что в 80-х годах ее маму Пэм (Холт) преследовал серийный убийца по прозвищу Sweet Sixteen Killer - маньяк в маске убил множество девушек в прошлом. И когда Джейми с помощью подруги Амелии получает шанс отправиться в прошлое, она объединяется там с юной версией своей матери, чтобы остановить жестокого убийцу.
Релиз - 6 октября.