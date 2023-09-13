Полнометражный фильм "Бременские музыканты" по мотивам одноименного советского мультфильма выйдет в российских кинотеатрах 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ партнершип", представляя трейлер нового фильма.
"Сказочный фильм-приключение "Бременские музыканты" во всех кинотеатрах с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.
Режиссером картины выступил Алексей Нужный, известный по фильмам "Огонь" и "Яхудею".Роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, Короля - Сергей Бурунов, Сыщика сыграл Константин Хабенский. Также в фильме снялись Мария Аронова, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Валентина Ляпина, Аскар Нигамедзянов и другие. Съемки фильма проходили в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Подмосковье.
"Мультфильм "Бременские музыканты" давно стал классикой не только благодаря песням, которые знакомы всем от мала до велика, но также благодаря важным смыслам - о любви, дружбе, вдохновении, мечтах и силе искусства. Эти идеи с уважением к оригиналу мы бережно перенесли вместе с режиссером-постановщиком Алексеем Нужным в наше киновоплощение, - привели в пресс-службе слова продюсера Леонида Верещагина. - Это картина большого масштаба, которая изобилует приключениями, музыкой, юмором. Массовка, костюмы, декорации, натурные съемки в красивейших местах нашей страны соответствуют большому блокбастеру. Мы верим, что картина станет веселым и вдохновляющим приключением для всей семьи".
По словам исполнителя главной роли, новый фильм расширяет историю советского мультфильма, зрители, в частности, увидят детство Трубадура. "Нам нужно было добавить перипетии, сложности и трудности, из которых у героев есть возможность выгребать и выкарабкиваться. Так, в нашем фильме и детство Трубадура фигурирует, и знакомство с животными. И люди, кстати, понимают язык животных. А любовная линия - главная линия фильма. Даже так скажу: "Любовь и музыка, меняющие мир к лучшему, - две главные темы картины", - отметил Жизневский, слова которого приводятся в сообщении.