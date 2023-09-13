Полнометражный фильм "Бременские музыканты" по мотивам одноименного советского мультфильма выйдет в российских кинотеатрах 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ партнершип", представляя трейлер нового фильма.

"Сказочный фильм-приключение "Бременские музыканты" во всех кинотеатрах с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.

"Мультфильм "Бременские музыканты" давно стал классикой не только благодаря песням, которые знакомы всем от мала до велика, но также благодаря важным смыслам - о любви, дружбе, вдохновении, мечтах и силе искусства. Эти идеи с уважением к оригиналу мы бережно перенесли вместе с режиссером-постановщиком Алексеем Нужным в наше киновоплощение, - привели в пресс-службе слова продюсера Леонида Верещагина. - Это картина большого масштаба, которая изобилует приключениями, музыкой, юмором. Массовка, костюмы, декорации, натурные съемки в красивейших местах нашей страны соответствуют большому блокбастеру. Мы верим, что картина станет веселым и вдохновляющим приключением для всей семьи".