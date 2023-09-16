Артхаусные фильмы, который стоит посмотреть

Зачастую артхаусные фильмы характеризуют как киноленты не для всех. Зачастую странные и непонятные сюжеты вводят зрителей в заблуждение, запутывают и заставляют сомневаться в смысле происходящего на экране.

© Кадр из фильма "Персона"

Артхаусные режиссеры часто выбирают для кинокартин нестандартные решения — черно-белые ленты с вкраплениями цвета, обратная съемка, нелинейное повествование.

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“Рамблер” сделал подборку артхаусных фильмов, которые стоит увидеть.

"Европа", 1991 год

Сюжет фильма “Европа” рассказывает о Германии 1945 года. Главный герой Леопольд Кесслер устраивается на железную дорогу проводником. Он полностью уверен, что война закончилась, а вместе с ней и его проблемы. Но на самом деле череда несчастий только начинается.

Это фильм знаменитого датского режиссера Ларса фон Триера, снявшего так называемый депрессивный цикл “Антихрист “, “Меланхолия” и “Нимфоманка”.

Знакомство с его кинокартинами рекомендуют начинать именно с “Европы”. Она стилизована под старое черно-белое кино, но периодически в повествование врываются вкрапления цвета.

"Персона", 1966 год

Фильм Ингмара Бергмана рассказывает о известной актрисе Элизабет Фоглер, внезапно потерявшей дар речи. Чтобы улучшить ее состояние, психиатр отправляет женщину в домик у моря вместе с болтливой сиделкой Альмой.

Кадр из фильма "Персона"

Шведский режиссер Ингмар Бергман снял более 60 кинокартин с нестандартными сюжетами. Легендарный кадр, в котором лица актрис Лив Ульман и Биби Андерсон сливаются в одно - задумка именно этого режиссера.

"Маяк", 2019 год

Сюжет фильма разворачивается примерно в 1890-е годы. Главный герой — Эфраим Уинслоу — устраивается помощником смотрителя маяка.

Кадр из фильма "Маяк"

Его недоверчивый шеф Томас Уэйк не позволяет новичку управлять фонарем. Он унижает своего подчиненного и дает ему нелепые задания. Томас Уэйк постепенно начинает сходить с ума.