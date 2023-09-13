Лучшие детективные сериалы, которые можно посмотреть за выходные

Даже самые популярные сериалы поклонники нередко обвиняют в излишней затянутости. Если вы из той категории зрителей, которые не готовы месяцами ждать новых сезонов, присмотритесь к мини-сериалам.

© Кадр из сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне"

Особенно успешными мини-сериалами становятся детективы. Чтобы узнать развязку запутанного дела, достаточно посвятить просмотру шоу всего один вечер (максимум – уикенд).

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Подробнее о самых захватывающих детективных мини-сериалах читайте в материале "Рамблера".

"Отыграть назад", 2020

Кадр из сериала "Отыграть назад"

Напряженный триллер про изнанку богатого и благополучного – во всяком случае на первый взгляд – семейства. Главные роли в проекте исполнили Николь Кидман и Хью Грант, и это одна из причин, по которой больше не стоит откладывать просмотр сериала.

"Отыграть назад" – это история об успешном психотерапевте из Нью-Йорка Грейс. Женщина богата и любима: она живет в роскошном доме вместе с врачом-супругом и сыном-подростком. Казалось бы, жизни Грейс можно только позавидовать. Но внезапно муж героини пропадает, после чего ее жизнь переворачивается с ног на голову.

"Женщина в доме напротив девушки в окне", 2022

Кадр из сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне"

В центре сюжета – Анна, которая переживает болезненный разрыв с возлюбленным. Девушка не уверена, что ей удастся оправиться, поэтому она глушит боль алкоголем и наблюдает из своего окна за жизнью вокруг. В Анне просыпается интерес лишь в тот момент, когда она видит, что в дом напротив заехал новый привлекательный сосед со своей дочкой. Девушка намерена познакомиться с мужчиной, но вместо этого она становится свидетельницей убийства.

"Острые предметы", 2018

Драматический триллер с Эми Адамс в главной роли повествует историю журналистки Камиллы. Карьеру героини едва ли можно назвать успешной, но все же она не сдается и пытается добиться высот. И однажды ей выпадает шанс написать материал, который станет для нее судьбоносным.