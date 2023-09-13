Актер Александр Олешко рассказал, как прошли съемки продолжения «Папиных дочек»

Недавно актёр Александр Олешко дал интервью изданию aif.ru. В ходе него артист рассказал, как прошли съёмки продолжения «Папиных дочек». Особый акцент он сделал на том, что смог поладить с маленькими актрисами, которые исполнили роли дочерей Веника.

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Свою профессиональную жизнь очень сложно всегда поддерживать на таком уровне. Они другие, они из нового времени. Поэтому мы друг к другу пока только присматриваемся.

По словам Олешко, юные артисты относятся к нему с уважением, а над его персонажем — Аллигатором — хохочут и смеются. По его мнению, это может говорить, что актрисы знакомы с оригинальным сериалом.

«Папины дочки. Новые» расскажет о том, как Даша бросает Веника с дочерьми и уходит из семьи. Парень в одиночку будет растить детей, а помогать ему будут Васнецовы.