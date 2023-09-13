Режиссер «Аквамена 2» раскрыл новые детали фильма с Джейсоном Момоа

Недавно режиссёр «Аквамена 2» Джеймс Ван дал интервью изданию Entertainment Weekly. В ходе него постановщик развеял некоторые слухи о будущей картине.

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Во время судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд актриса заявляла, что Warner Bros. намерено вырезала из фильма множество сцен с её участием. Однако Ван заявил, что акцент сиквела был изначально сделан на отношениях Аквамена с его братом Ормом Мариусом.

Итак, первый фильм был романтическим боевиком, второй — бромансовым боевиком.

Помимо этого, Ван рассказал, что пересъёмки «Аквамена 2» ничем не отличаются от съёмок любого другого крупного голливудского фильма.

В фильме снимались крупные актёры с очень нагруженным графиком. Поэтому нам пришлось разбить все съёмки на части. Сейчас мы немного поработаем здесь, потому что один актёр свободен, а потом снимем другу сцену, поскольку освободился другой.

В ленте снялись Джейсон Мома, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и другие. События «Аквамена 2» развернутся через какое-то время после первой части и расскажут о новом приключении Артура Карри.