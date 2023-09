Детство когда-нибудь закончится

Как сказать Ильхаму?

Байбулата Батулла снимал с детства. Мы, кажется, знаем про значительное количество его киноработ: сериал "ЧУМА!", короткий метр "Показалось" и "Половинки", курсовая "To run, or not to run", документалка "Ноль с половиной". Батулла умеет работать с абсурдом, юмором, но в дебютном полном метре он заговорил всерьез. Его сюжетные повороты порой неловки, как и сами герои, но с этим людьми хочется подружиться. И если Ильхам смог вырваться из детских грез, то зрителю явно хочется сыграть еще. Но любое детство, как и фильм, когда-нибудь закончится.