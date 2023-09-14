"Барби" под прикрытием. Как в России показывают самые громкие премьеры года

Лето 2023 года запомнится мировой киноиндустрии как минимум по двум причинам. Первая — это забастовки голливудских гильдий сценаристов и актеров с последствиями в виде приостановленных съемок и отмен проектов. Вторая разделила кинозрителей на два лагеря: одни наряжались в розовый и под легендарный трек Barbie Girl группы Aqua покупали билеты на "Барби" Греты Гервиг, другие предпочитали монохромную палитру и три часа у экрана за историей физика Роберта Оппенгеймера, изложенной в новом фильме Кристофера Нолана. "Барби" и "Оппенгеймер" вышли в мировой прокат одновременно 21 июля, запомнились битвой двух промокампаний, установили несколько кассовых рекордов и сломали интернет-пространство волной мемов. Ажиотаж добрался и до России. Официально неофициальный прокат двух этих фильмов стартует 16 сентября. ТАСС не поддерживает теневой кинопрокат, но вместе с экспертами разбирается, как он работает и какие у него могут быть последствия.

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Почему "Барбигеймер" прошел мимо России?

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Легально попасть на сеансы двух этих фильмов в России нельзя. Права на "Барби" принадлежат американской студии Warner Bros., а "Оппенгеймер" — первый фильм Нолана, который режиссер снял на студии Universal Pictures. Обе компании покинули Россию в начале прошлого года, когда президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вслед за Warner Bros. и Universal Pictures для российских зрителей перестали выпускать свои новые фильмы и остальные голливудские мейджоры. Кинотеатры забили тревогу, поскольку западные фильмы приносили необходимую для их существования прибыль, и начали искать всевозможные способы удержать зрителей.

Что такое предсеансовое обслуживание?

И все же голливудские новинки мелькают в расписаниях российских кинотеатров. В январе 2023 года кому-то удалось посмотреть вторую часть "Аватара" Джеймса Кэмерона, еще раньше можно было найти билеты на новые блокбастеры от Marvel. На этой неделе в сетках расписаний кинотеатров точечно замелькали "Барби" и "Оппенгеймер". Поскольку необходимого для показа в кинотеатрах прокатного удостоверения у этих фильмов нет, смотреть их можно только в рамках предсеансового обслуживания. В этом случае зритель покупает билет на российскую короткометражку, у которой прокатное удостоверение имеется, но перед ней ему показывают условного "Оппенгеймера". Лишь спустя три часа хронометража и одни бесконечные титры на экране появится название того самого фильма, который кассир пробил на билете. Сеанс засчитывается в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) именно короткометражке, и кинотеатр будто бы ничего не нарушил. Но пара нюансов все же есть.

Почему предсеансовое обслуживание — это не совсем легально?

"Условно говоря, последствия здесь разделяются на два типа. Первое последствие связано с нарушением авторских прав, — комментирует генеральный директор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин. — Но поскольку правообладатель этого фильма прекратил работу на территории России и, как показывает практика, не пытается препятствовать или наказывать тех, кто нарушает их авторские права таким способом, риски для решившихся на этот шаг кинотеатров достаточно призрачные.

Куда более понятные риски касаются административных нарушений, за которые может покарать наше Министерство культуры. Потому что прокатное удостоверение и "Барби", и "Оппенгеймеру" не может быть выдано в силу того, что формально это должен делать именно правообладатель. Если у тебя как у заявителя нет никаких правоустанавливающих документов, а есть только сама пиратская цифровая копия, получить такую прокатку нельзя".

Штраф за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения составляет от 50 до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение — от 100 до 200 тыс. рублей. "Думаю, что на определенном этапе может быть приостановлена деятельность юридического лица, злоупотребляющего этими показами. Таким образом, риски по этой части куда более серьезные", — считает Бырдин.

В Министерстве культуры России же напомнили, что контролируют показ фильмов, получивших прокатные удостоверения. Ранее глава ведомства Ольга Любимова сказала ТАСС, что министерство не получало заявок на прокатные удостоверения ни "Барби", ни "Оппенгеймера". При этом оба фильма идут в ограниченном количестве кинотеатров, крупные федеральные киносети теневой прокат игнорируют.

"Насколько мне известно, так называемый альтернативный контент, который приходит по неправильной модели параллельного импорта, не транслируется только в сети кинотеатров "Каро" и "Синемапарк". Понятно, что каждая киносеть принимает решения самостоятельно, но надо понимать, чем вызвано принятие того или иного решения", — отметил, в свою очередь, глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Кто контролирует то, что покажут зрителям?

Министерство культуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения, если фильм нарушает российское законодательство. Но в случае с невозможностью выдать это удостоверение в сложившихся условиях возникает закономерный вопрос: кто же тогда следит за тем, чтобы у "Барби" была правильная возрастная маркировка?

"На сегодняшний день с учетом того, что Министерство культуры РФ без изменений законодательства просто не может даже принять на отсмотр и выдачу прокатного удостоверения этот фильм, то ответственность, которая раньше лежала на дистрибьюторах и на Министерстве культуры, автоматом ложится на плечи кинотеатров. Сегодня кинотеатр перед тем, как выпустить фильм без прокатного удостоверения, должен сам его отсмотреть, в том числе на отсутствие ЛГБТ-пропаганды, а также убедиться, насколько содержание фильма соответствует духу времени и закону", — указал глава Ассоциации владельцев кинотеатров.

Откуда в России копии голливудских фильмов?

Никто вам об этом не скажет. Как и о точных суммах, за которые их приобретают в России. По данным СМИ, поставщиками копий в формате DCP, предназначенном специально для экранов кинозалов, являются кинотеатры из дружественных России стран, в частности Казахстана. Поскольку каждая такая копия маркирована, в июле "Ведомости" сообщили, что кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию нелегальных копий для больших экранов. Именно поэтому "Барбигеймер" добрался до российских кинотеатров с полуторамесячным опозданием, пока поставки не пошли по новому пути.

При этом 12 сентября "Барби" вышла в "цифре" — фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом стал доступен на стриминговых сервисах (минуя российские). Во многих кинотеатрах нашей страны фильм покажут в дубляже студии Red Head Sound с официальным российском голосом Марго Робби от актрисы Татьяны Шитовой. По словам представителей Red Head Sound, зрители увидят цифровую копию фильма, а не кинотеатральную.

"Сегодня многие кинотеатры, которые закупают кинофильмы у посредников, у третьих лиц, вынуждены платить штрафы. Нельзя сказать, что история, которую мы наблюдаем в России, устраивает кинотеатры. Ни в коем случае. Потому что идти на нарушения не хочет никто. У Министерства культуры тоже связаны руки, потому что не выполнять законодательство, не штрафовать кинотеатры оно не может. С другой стороны, я очень надеюсь, что они понимают, что это — единственная возможность сегодня держаться, дожидаясь сезона выхода российских релизов. Ситуация не нравится абсолютно никому, но пока она помогает поддерживать сферу кинопоказа", — добавил Воронков.

Как инициатива о принудительном лицензировании стала яблоком раздора

По мнению представителя АВК, история, когда кинотеатры вынуждены показывать фильмы без прокатного удостоверения, вызвана ситуацией с медленным принятием закона о принудительном лицензировании голливудского контента. В качестве примера Воронков приводит опыт Белоруссии, где уже реализован механизм параллельного импорта для кино.

"Кинотеатры заведомо идут на штрафы. Мы неоднократно это обсуждали с участниками российского кинорынка. Если зимний период Россия уже способна выдерживать без иностранного контента, успех "Чебурашки" это показал, то, как только закончился фильм "Вызов", последним фильмом со сборами больше 300 млн рублей стало продолжение фильма "Непосредственно Каха", — указал Воронков. — Сегодня можно однозначно сказать, что модель предсеансового обслуживания сделана только для того, чтобы абсолютно все деньги проходили через кассу, чтобы Российское авторское общество получало свое вознаграждение, чтобы налоги платились, а кинотеатры не подпадали еще и под нарушение налогового законодательства параллельно с нарушениями по прокатным удостоверениям".

При этом предложение ввести в России принудительное лицензирование контента голливудского производства еще в прошлом году раскололо киноотрасль надвое. По мнению многих ее представителей, параллельный импорт в кино приведет к окончательному разрыву отношений с зарубежными кинокомпаниями и студиями, а также создаст угрозу для взаимодействия с новыми партнерами.