Премьера комедии «Моя прекрасная свадьба» состоится в 2024 году

Премьера романтической комедии «Моя прекрасная свадьба» состоится в 2024 году
Представлен тизер-трейлер романтической комедии «Моя прекрасная свадьба» (16+), которая станет продолжением фильма «Моё прекрасное несчастье» (18+). В прокате вторая часть франшизы появится в 2024 году.
Режиссер и автор сценария – Роджер Камбл. В съемках принимали участие Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Роб Эстес, Либэ Барер, Нил Бишоп и другие.
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Напомним, что первый фильм был снят по одноимённому роману-бестселлеру Джейми Макгвайр. Первая книга серии «Beautiful» была опубликована писательницей в 2010 году и получила огромную популярность в сети. Роман попал в топ-10 бестселлеров The New York Times.