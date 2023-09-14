Звезда «Майора Грома» сыграет Трубадура в «Бременских музыкантах»

Полнометражный фильм Алексея Нужного “Бременские музыканты” (6+) по мотивам одноименного советского мультфильма выйдет во всех кинотеатрах РФ 1 января 2024 года.

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Об этом проинформировала пресс-служба кинокомпании “Централ партнершип”. В Сети уже есть трейлер кинокартины.

Исполнитель главной роли сообщил, что новый фильм расширяет историю советского мультфильма. Кроме того, зрители увидят детство Трубадура, а также его знакомство с животными.

“Нам нужнo было добавить перипетии, сложности и труднoсти, из которых у героев есть возможность выгребать и выкaрабкиваться”, – сообщил Жизневский.