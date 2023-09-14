Звезда «Майора Грома» сыграет роль Трубадура в кинокартине «Бременские музыканты»
Полнометражный фильм Алексея Нужного “Бременские музыканты” (6+) по мотивам одноименного советского мультфильма выйдет во всех кинотеатрах РФ 1 января 2024 года.
Об этом проинформировала пресс-служба кинокомпании “Централ партнершип”. В Сети уже есть трейлер кинокартины.
В фильме снимались Тихон Жизневский, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Мария Аронова, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Валентина Ляпина, Аскар Нигамедзянов и другие актеры. Съемки проходили проходили в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Подмосковье.
Исполнитель главной роли сообщил, что новый фильм расширяет историю советского мультфильма. Кроме того, зрители увидят детство Трубадура, а также его знакомство с животными.
“Нам нужнo было добавить перипетии, сложности и труднoсти, из которых у героев есть возможность выгребать и выкaрабкиваться”, – сообщил Жизневский.
По его словам, любовь и музыка, меняющие мир к лучшему, – две главные темы кинокaртины.