Кино недели: «Первый день моей жизни»

21 сентября на экраны российских кинотеатров выходит трагикомедия итальянского режиссера Паоло Дженовезе «Первый день моей жизни». Даже тем, кто не слишком знаком с творчеством именитого режиссера (а у Дженовезе много престижных кинонаград), наверняка известна его картина «Идеальные незнакомцы», ставшая культовой и получившая ремейки во многих странах мира, включая Россию («Громкая связь»).

© Кадр из фильма «Первый день моей жизни»

На суд зрителей Дженовезе представил теперь новый фильм «Первый день моей жизни», основанный на своем же одноименном романе, переработанном в сценарий.

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Мировая премьера фильма состоялась 26 января 2023 года, российские же зрители смогут увидеть картину на больших экранах только теперь.

Сюжет

Четверо отчаявшихся людей – циничный мужчина, для которого нет ничего дороже личной выгоды, женщина-инвалид, подросток с расстройством пищевого поведения и женщина-полицейский, находящаяся в депрессии, – каждый по своим причинам всерьез думают о самоубийстве, задаваясь вопросом, для чего им, собственно, жить.

Но однажды на их пути возникает загадочный незнакомец, который предлагает им взглянуть на мир, в котором их уже не будет. Мужчина переносит их на неделю в будущее, чтобы герои смогли увидеть, как близкие отреагируют на их смерть, что они оставят после себя в мире после ухода, и стоит ли их жизнь того, чтобы научиться ее ценить.

Спустя неделю герои должны вернуться в настоящее и решить, готов ли каждый из них начать все сначала и изменить свою жизнь.

Кадр из фильма «Первый день моей жизни»

Актерский состав

В «Первом дне моей жизни» режиссеру удалось собрать блестящих актеров. Роль таинственного незнакомца исполнил Тони Сервилло, обладатель множества престижных наград в области кинематографа. Циником, который во всем ищет выгоду, выступил Валерио Мастандреа, актер, получившим большую известность после работы с Паоло Дженовезе в «Идеальных незнакомцах».

Роль полицейской исполнила обладательница кинематографической каталонской премии Серебряный Святой Георгий (лучшая женская роль в фильме «Дни и облака») Маргерита Буй. Отчаявшимся подростком стал Габриэле Кристини, а образ женщины в инвалидной коляске воплотила на экране актриса Сара Серрайокко.

Также в работе над фильмом приняли участие такие актеры, как Виттория Пуччини, Лино Гуанчале, Лидия Витале, Алессандро Тибери, Елена Лиетти, Томас Трабакки, Антонио Джерарди, Эммануэле Маконе и другие.

Факт о фильме