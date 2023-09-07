"Скажи ей": драма о трудностях развода и выбора

В 2020 году в прокат вышел драматический фильм Александра Молочникова о мальчике, которого развод родителей ставит перед суровым выбором. 10-летнему Саше предстоит столкнуться с неопределенностью, эгоизмом и самыми настоящими взрослыми проблемами.

© Кадр из фильма "Скажи ей"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Фильм повествует о семье, которая переживает не самые лучшие времена. Светлана устала от легкомысленности своего супруга Артема: мужчина работает учителем, а в свободное время гуляет, ходит на рок-концерты, получает удовольствие от жизни и ничего не хочет в ней менять. Жена же, напротив, недовольна происходящим в их семейной жизни, что замечает в том числе и ребенок. В начале фильма он говорит, что не помнит своих родителей счастливыми вместе.

Все это приводит к тому, что Светлана принимает решение развестись с Артемом. Однако она не просто разрывает старые отношения, но и строит новые: девушка влюбляется в американца по имени Майкл. Мужчина настроен серьезно, и предлагает возлюбленной перебраться в США. Светлана соглашается и начинает готовиться к переезду вместе с Сашей, но сталкивается с двумя проблемами.

Во-первых, она не получает положительного отклика от Артема, который не желает расставаться с сыном и отпускать его в другую страну. Во-вторых, мальчик и сам не испытывает особого трепета по поводу Америки.

Как 10-летний Саша перенесет развод родителей, их манипуляции и переезд на другой континент?

"Сюжет картины – рассказ с надрывом, где-то рыком, истериками и невозможностью персонажей услышать друг друга. <...> можно в полной мере утверждать, что картина "Скажи ей" обладает не схожей ни с чем сюжетной линией, но каждый в ней найдет отклик. Я уверена", – так о картине высказалась Светлана Ходченкова.

Команда

Над созданием фильма работал актер, режиссер и сценарист Александр Молочников. Главные роли в фильме исполнили известные российские актеры Артем Быстров и Светлана Ходченкова. Их сыном на экране стал Кай Гетц, который принял участие в проектах "Гром: Трудное детство", "Зона комфорта", "Жена олигарха", "Пищеблок" и др.

Отзывы

Драма получила преимущественно положительные рецензии кинокритиков.

"Молочников поднимает немало важных тем, но главенствующая мысль, что при разводе тяжелее всегда детям, пронизывает фильм насквозь. Режиссеру удается преподнести достаточно простую историю так, что она западает в душу, и от нее еще какое-то время щемит сердце", – так звучит одна из них.

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