Кинокритик оценил ремейк «Бременских музыкантов» и сравнил с «Чебурашкой»

Успех фильма «Бременские музыканты», который выйдет в прокат 1 января 2024 года, зависит от сценария и режиссера, заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он напомнил, что Александр Абдулов уже пытался сделать подобную картину, но она с треском провалилась. По мнению кинокритика, «Бременские музыканты» не смогут повторить успех «Чебурашки».

© Кадр из фильма "Бременские музыканты"

Я вообще скептически отношусь к ремейкам советских фильмов и считаю, что лучше придумать свое. Все равно будут сравнивать с персонажами мультика. Поверьте, это будет не в пользу артистов. Я скептически отношусь и не думаю, что «Бременские музыканты» повторят успех «Чебурашки», — сказал Шнейдеров.

Кинокритик отметил, что новогодние каникулы являются единственным кассовым временем для российского кино, тогда как в не новогодний период фильмы проваливаются на 90%.

Только воспользовавшись тем, что нет большого Голливуда, а российское кино, как говорит персонаж Федора Бондарчука в фильме «Изображая жертву», «российское кино в полной жопе», только благодаря новогодним каникулам русское кино, тем боле семейное, может собрать деньги, — считает Шнейдеров.