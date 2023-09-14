Сценарий "Барби" выдвинут на премию "Оскар"
Студия Warner Bros. планирует выдвинуть "Барби" на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Его написали режиссер Грета Гервиг и Ноа Бумбак. Также Райан Гослинг будет номинирован на премию за роль второго плана: это официально подтвердили представители студии изданию Variety. Вероятно, на премию за лучшую главную женскую роль также выдвинут Марго Робби.
Картина является сейчас самым прибыльным релизом 2023 года с 1 млрд 404,8 млн долларов мировых сборов. Кроме того, это лучший проект для Warner Bros. в мире.
Издание отмечает, что "Барби" потенциально может претендовать на "Оскар" за лучший фильм, режиссуру, работу художника-постановщика, операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж, грим и прически, звук, визуальные эффекты, оригинальную музыку и две песни из саундтрека могут быть выдвинуты в различных соответствующих категориях.
Ранее стало известно, что вручение премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе уже перенесено на два месяца позднее - на январь 2024 года. О переносе "основной" церемонии пока нет данных.
Ирония также заключается в том, что даже премьеру фильма по своему сценарию Ноа Бумбак был вынужден пропустить. Она прошла в июле, а Гильдия сценаристов начала протестовать 1 мая. Забастовка продолжается до сих пор, хотя подсчитано - уступки студий актерам и сценаристам поднимут для них расходы всего на 1% от годового оборота.
В ролях - Райан Гослинг, Марго Робби, Эмма Маккей, Хари Неф, Симу Лю, Шути Гатва, Майкл Сера, Уилл Феррел, Хелен Миррен, Александра Шипп, Кейт МакКиннон, Америка Феррера, Ри Перлман.