Сценарий "Барби" выдвинут на премию "Оскар"

Студия Warner Bros. планирует выдвинуть "Барби" на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Его написали режиссер Грета Гервиг и Ноа Бумбак. Также Райан Гослинг будет номинирован на премию за роль второго плана: это официально подтвердили представители студии изданию Variety. Вероятно, на премию за лучшую главную женскую роль также выдвинут Марго Робби.

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Картина является сейчас самым прибыльным релизом 2023 года с 1 млрд 404,8 млн долларов мировых сборов. Кроме того, это лучший проект для Warner Bros. в мире.

Издание отмечает, что "Барби" потенциально может претендовать на "Оскар" за лучший фильм, режиссуру, работу художника-постановщика, операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж, грим и прически, звук, визуальные эффекты, оригинальную музыку и две песни из саундтрека могут быть выдвинуты в различных соответствующих категориях.

Ранее стало известно, что вручение премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе уже перенесено на два месяца позднее - на январь 2024 года. О переносе "основной" церемонии пока нет данных.