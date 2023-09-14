Завершились съемки фильма с Иваном Ургантом в главной роли

Съемки проекта проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Шоураннеры решили сохранить в тайне название картины, а также ее сюжет и другие подробности.

Незадолго до этого завершились съемки психологического триллера про похищения детей "Трасса" с Анной Михалковой и Кариной Разумовской в главных ролях. Сюжет развивается вокруг судьи Светланы Незнамовой (Разумовская), которая отправляется в провинциальный городок, чтобы найти свою пропавшую приемную дочь. Однако она сталкивается с целой преступной сетью, которая похищает подростков. Катализатором происходящего становится трагедия: 13-летняя девочка расправилась со своей семьей и хотела совершить непоправимое, но ее спасли.