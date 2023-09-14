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Завершились съемки фильма с Иваном Ургантом в главной роли

В России завершились съемки дебютного фильма журналиста Николая Солодникова, главную роль в проекте сыграл телеведущий Иван Ургант. Об этом пишет ТАСС.

Завершились съемки фильма с Иваном Ургантом в главной роли
© Газета.Ru

Производством проекта занимался фонд режиссера Александра Сокурова "Пример интонации", директор организации Николай Янкин подчеркнул, что работа над фильмом еще ведется.

"Съемки действительно завершили. Дебют Солодникова, первая драматическая роль Урганта", - подчеркнул Янкин.

Съемки проекта проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Шоураннеры решили сохранить в тайне название картины, а также ее сюжет и другие подробности.

Незадолго до этого завершились съемки психологического триллера про похищения детей "Трасса" с Анной Михалковой и Кариной Разумовской в главных ролях. Сюжет развивается вокруг судьи Светланы Незнамовой (Разумовская), которая отправляется в провинциальный городок, чтобы найти свою пропавшую приемную дочь. Однако она сталкивается с целой преступной сетью, которая похищает подростков. Катализатором происходящего становится трагедия: 13-летняя девочка расправилась со своей семьей и хотела совершить непоправимое, но ее спасли.

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