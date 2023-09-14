Завершились съемки фильма с Иваном Ургантом в главной роли

В России завершились съемки дебютного фильма журналиста Николая Солодникова, главную роль в проекте сыграл телеведущий Иван Ургант. Об этом пишет ТАСС.
Производством проекта занимался фонд режиссера Александра Сокурова "Пример интонации", директор организации Николай Янкин подчеркнул, что работа над фильмом еще ведется.
"Съемки действительно завершили. Дебют Солодникова, первая драматическая роль Урганта", - подчеркнул Янкин.
Съемки проекта проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Шоураннеры решили сохранить в тайне название картины, а также ее сюжет и другие подробности.
Незадолго до этого завершились съемки психологического триллера про похищения детей "Трасса" с Анной Михалковой и Кариной Разумовской в главных ролях. Сюжет развивается вокруг судьи Светланы Незнамовой (Разумовская), которая отправляется в провинциальный городок, чтобы найти свою пропавшую приемную дочь. Однако она сталкивается с целой преступной сетью, которая похищает подростков. Катализатором происходящего становится трагедия: 13-летняя девочка расправилась со своей семьей и хотела совершить непоправимое, но ее спасли.