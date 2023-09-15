Кассовые сборы «Оппенгеймера» превысили $ 900 млн
В начале сентября кассовые сборы фильма «Оппенгеймер» достигли отметки в $ 850 млн, а недавно лента преодолела рубеж в $ 900 млн. До $ 1 млрд осталось совсем чуть-чуть.
Очевидно, что ленте Кристофера Нолана не получится догнать «Барби», которая собрала уже почти $ 1,5 млрд, однако картина всё равно отлично показывает себя в кинопрокате.
Топ-5 самых кассовых фильмов 2023 года
- «Барби» — $ 1,4 млрд
- «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,359 млрд
- «Оппенгеймер» — $ 900 млн
- «Стражи Галактики. Часть 3» — $ 845 млн
- «Форсаж 10» — $ 704 млн
«Оппенгеймер» рассказывает про создателя ядерной бомбы, американского физика Роберта Оппенгеймера. Лента собрала высокие оценки
Картину официально не показывают в России, но до страны она добралась обходными путями.
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