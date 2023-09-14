На XVI Международный кинофестиваль «Соль земли» поступило более 500 заявок из 12 стран

XVI Международный кинофестиваль «Соль земли» состоится в Самаре с 18 по 22 сентября. Учредителем фестиваля является Поволжский историко-культурный фонд. Реализуется проект при поддержке областного правительства, администрации Самары, Президентского фонда культурных инициатив и Клуба почетных граждан Самарской области.

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В этом году на конкурс поступило более 500 заявок из 12 стран. Международный кинофестиваль «Соль земли» проводится с целью сохранения единого духовного и культурно-исторического пространства России, укрепления культурных связей среди народов России и наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, а также популяризации уникальной русской культуры и культуры народов мира, основанной на духовно-нравственных ценностях.

Международная сеть TV BRICS является информационным партнером мероприятия и организует в рамках международных киноконкурсов специальные показы фильмов режиссеров из стран БРИКС, способствуя продвижению русской культуры и кинематографа в международное кино- и медиапространство и культурному обмену в рамках БРИКС.

В фестивальные дни состоится программа специальных показов фильмов из Индии, Бразилии, Китая и ЮАР.

Так, 18 сентября в 14:10 и 19 сентября в 20:12 по местному времени в Малом зале ЦРК «Художественный» (Самара) пройдут специальные показы фильмов «В Индию с любовью», «Благословение», «Раста – художник», «Поэтичный Лишуй».