Марго Робби поддержала забастовку актеров и сценаристов

Самая высокооплачиваемая актриса Голливуда за 2023 год Марго Робби вышла на пикет Гильдии актеров и сценаристов США. Соответствующие фото опубликованы в Twitter-аккаунте Indie Wire.

© Кадр из фильма "Вавилон"

"Марго Робби присоединилась к пикету SAG-AFTRA в Лос-Анджелесе", - сообщает СМИ.

Она вышла на пикет с транспарантом в поддержку бастующих актеров и надела тематическую белую футболку.

Газета.Ru

13 июля профсоюз SAG-AFTRA объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.