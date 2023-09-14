Марго Робби поддержала забастовку актеров и сценаристов

Самая высокооплачиваемая актриса Голливуда поддержала забастовку актеров и сценаристов
Самая высокооплачиваемая актриса Голливуда за 2023 год Марго Робби вышла на пикет Гильдии актеров и сценаристов США. Соответствующие фото опубликованы в Twitter-аккаунте Indie Wire.
"Марго Робби присоединилась к пикету SAG-AFTRA в Лос-Анджелесе", - сообщает СМИ.
Она вышла на пикет с транспарантом в поддержку бастующих актеров и надела тематическую белую футболку.
13 июля профсоюз SAG-AFTRA объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.
Вслед за этим студиям пришлось приостановить производство нескольких проектов, среди которых третий сезон "Белого лотоса", четвертый "Эмили в Париже", работа над "Бегущим по лезвию 2099" и др.
Поддержку Гильдии актеров оказали многие звезды Голливуда, среди которых Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни, Джулия Робертс, Николь Кидман, Хью Джекман, Райан Рейнольдс, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Арнольд Шварценеггер, Мерил Стрип и Опра Уинфри.