Студия перевода и озвучки сериалов и фильмов Red Head Sound (RHS) сообщила, что американский фильм «Барби» покажут в 120 российских городах. Кинокартина будет в прокате с 14 сентября.

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В студии рассказали, что фильм озвучат «официальные голоса» Марго Робби и Райана Гослинга в России — Татьяна Шутова и Данил Щебланов.

Red Head Sound опубликовала список городов и кинотеатров, в которых покажут «Барби». В студии отметили, что перечень обновляется.

На момент написания заметки указывается, что фильм в том числе покажут в 17 кинотеатрах Москвы и в одном кинотеатре Санкт-Петербурга. Студия сообщила, что работает по заявкам от кинотеатров.

В конце августа заместитель министра культуры России Андрей Малышев заявил, что кинокартины «Барби» и «Оппенгеймер» не будут выпускать в прокат через параллельный импорт. По словам чиновника, эти фильмы «не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.

Мировая премьера «Барби» о приключениях куклы прошла 21 июля 2023 года. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Права на кинокартину принадлежат компании Warner Bros., ушедшей из России весной 2022 года.