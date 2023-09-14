Режиссер «Аквамена» рассказал об урезанной роли Эмбер Херд

Режиссер фильма-сиквела «Аквамен и затерянное королевство» Джеймс Ван рассказал о роли американской актрисы Эмбер Херд в картине. Его цитирует Entertainment Weekly.

В мае 2022 года актриса заявила, что ее роль в новом фильме была урезана из-за скандальных судебных разбирательств с бывшим мужем, актером Джонни Деппом. По словам Вана, он всегда хотел, чтобы в центре внимания во втором фильме были отношения между братьями Артуром (Джейсон Мамоа) и Ормом (Патрик Уилсон), а не между главным героем и его возлюбленной Мерой, которую сыграла Херд.

«Я постоянно говорил об этом с самого начала. Первый "Аквамен" был путешествием Артура и Меры. Второй фильм всегда задумывался как история Артура и Орма. Так что первый [фильм] был романтическим приключенческим фильмом. Второй — приключенческий боевик о бромансе. На этом и остановимся», — сказал кинематографист.