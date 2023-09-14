Лучшие фильмы, вдохновленные мифами

Фильмы, основанные на мифологических сюжетах, всегда выглядят грандиозно. В кинолентах можно увидеть масштабные декорации, тщательно подобранные костюмы, зрелищные драки и необычные истории любви. Режиссеры переосмысливают мифологические сюжеты, снимая по сути их вольную трактовку.

© Кадр из фильма "Война Богов: Бессмертные"

«Рамблер» сделал подборку лучших фильмов, сюжет которых был вдохновлен мифами.

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«Троя», 2004 год

Фильм Троя с Брэдом Питтом в главной роли больше похож на вольную трактовку гомеровской «Илиады». Кинолента рассказывает о греческом герое Ахиллесе, стоящим перед выбором: прожить скромную жизнь или прославиться.

Царь Итаки Одиссей предлагает Ахиллесу присоединиться к войску Агамемнона, идущего войной на Трою. Война начинается, когда сын троянского царя Парис крадет жену спартанского царя Менелая.

«Геракл», 2014 год

«Геракл» — это еще один фильм по греческой мифологии. Он рассказывает об одноименном герое, который наполовину бог, а на половину — человек.

Кадр из фильма "Геракл"

Геракл потерял свою семью и стал наемником, начал участвовать в кровавых битвах. Однажды фракийский предводитель предлагает Гераклу защитить страну от полководца Реса, темного колдуна и повелителя кентавров.

«Война Богов: Бессмертные», 2011 год

Фильм основан на древнегреческом мифе о Тесее, победившем минотавра. По сюжету деспотичный царь Гиперион решил отомстить олимпийским богам за смерть близких.

Он захотел найти Эпирский лук и освободить титанов из заточения в горах Тартара. Против Гипериона восстает крестьянский юноша Тесей, чьим наставником был сам Зевс. Он вступает в неравную битву с титанами, от итогов которой зависит судьба и Олимпа и Эллады.

«Битва Титанов», 2010 год

Фильм рассказывает вольную интерпретацию мифов о Персее. Это древнегреческий герой, сын Зевса и Данаи, который вырос сильным и красивым юношей. В это же время Аид, властитель подземного царства, объявляет войну своему брату Зевсу.