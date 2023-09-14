В России вышел боевик «Звук свободы»

14 сентября в российских кинотеатрах состоялась премьера боевика «Звук свободы» от режиссёра Алехандро Монтеверде. Кинопрокатчиком ленты в стране выступила компания «Атмосфера кино».

© Чемпионат.com

Фильм «Звук свободы» рассказывает о специальном агенте Тиме Балларде, который решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии. В новой для себя стране он должен спасти детей и уничтожить местную сеть по торговле людьми.

В США картина стала предметом ожесточённых споров, поскольку она «пропагандирует» традиционные ценности: обычные семьи и христианские заветы. Это поспособствовало активному увеличению кассы.