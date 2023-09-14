Сериал о Лэндо из «Звездных войн» превратят в фильм

Отдельный проект про Лэндо Калриссиане из «Звёздных войн» был анонсирован ещё в 2020 году. С тех пор о нём поступало крайне мало информации.

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Однако недавно сценарист сериала Стивен Гловер принял участие в подкасте на ютуб-канале PABLO TORRE FINDS OUT. В рамках него он заявил, что теперь шоу превратят в полнометражный фильм.

Роль молодого Лэндо исполнит актёр Дональд Гловер, брат сценариста. Впервые молодая версия персонажа появилась в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», который вышел в 2018 году и собрал средние отзывы от критиков и аудитории.