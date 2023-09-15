"Гардемарины 1787. Мир" станет фильмом закрытия фестиваля "Киновече"

"Все возвращается на круги своя: с Твери начинали свой путь "Гардемарины" и в Тверь мы вернулись. Мы рады, что нас тверичане принимают с любовью, и что мы сможем рассказать обо всем, что пережили за эти годы разлуки и, наконец, покажем картину на закрытии - "Гардемарины 1787. Мир", - сказала Дружинина, добавив, что в октябре фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах.