Стала известна дата выхода фильма "Жанна Дюбарри" в Рунете

Трейлер: "Жанна Дюбарри" с Деппом и Ришаром выйдет в Рунете 21 сентября
Стала известна дата российской онлайн-премьеры исторической драмы режиссёра и актрисы Майвенн "Жанна Дюбарри", в которой она же играет главную роль. Главную мужскую роль - французского короля Людовика XV - сыграл Джонни Депп.
По сюжету простолюдинка и бывшая куртизанка Жанна Вобернье выбивается в высшее общество из самых низов. Постоянный клиент Гийом, впоследствии ставший её мужем, знакомит девушку с королём. Монарх не может устоять перед чарами Жанны, но далеко не все в Версале рады ей.
В фильме также снялись Пьер Ришар, Мелвил Пупо, Бенджамен Лаверн, Ноэми Львовский, Паскаль Греггори, Индия Хэйр и другие.
Лента открыла минувший Каннский фестиваль, удостоившись продолжительных оваций. Тогда же Депп заявил, что больше не нуждается в некогда предательски отвергшем его Голливуде.
"ЖаннаДюбарри" после выхода в российский прокат моментально его возглавила. Теперь же она выйдет и в Рунете. Это произойдёт в онлайн-кинотеатре Okko уже 21 сентября.