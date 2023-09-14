Стала известна дата выхода фильма "Жанна Дюбарри" в Рунете

Стала известна дата российской онлайн-премьеры исторической драмы режиссёра и актрисы Майвенн "Жанна Дюбарри", в которой она же играет главную роль. Главную мужскую роль - французского короля Людовика XV - сыграл Джонни Депп.

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По сюжету простолюдинка и бывшая куртизанка Жанна Вобернье выбивается в высшее общество из самых низов. Постоянный клиент Гийом, впоследствии ставший её мужем, знакомит девушку с королём. Монарх не может устоять перед чарами Жанны, но далеко не все в Версале рады ей.

В фильме также снялись Пьер Ришар, Мелвил Пупо, Бенджамен Лаверн, Ноэми Львовский, Паскаль Греггори, Индия Хэйр и другие.

Лента открыла минувший Каннский фестиваль, удостоившись продолжительных оваций. Тогда же Депп заявил, что больше не нуждается в некогда предательски отвергшем его Голливуде.