Фильм «Догмен» перенесли в России на 26 октября

Фильм «Догмен» Люка Бессона перенесли в России на 26 октября
Выход драматического боевика «Догмен» Люка Бессона в России перенесли на 26 октября. До этого премьера ленты в кинотеатрах страны ожидалась 28 сентября.
Прокатчиком фильма в России выступает компания «Атмосфера кино».
«Догмен» рассказывает историю парня с парализованными ногами, который становится вожаком стаи собак. По сюжету, главному герою предстоит вступить в борьбу против влиятельного наркобарона, который прибрал к рукам власть в городе.
Впервые картину показали 31 августа на 80-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в ленте исполнил Калеб Лэндри Джонс. «Догмен» стал первым фильмом Люка Бессона после трёхлетнего перерыва.
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