Мультсериал от «Смешариков» вышел на платформах Южной Кореи

Анимационный сериал «Тима и Тома» от создателей «Смешариков» стартовал на крупных платформах Южной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Рики».

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«Тима и Тома» рассказывает о приключениях бегемотика и слоненка. Мультсериал вошел в десятку самых популярных международных проектов телеканала Daekyo NoriQ.

В беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор «Рики» Юлия Немчина рассказала, что партнером холдинга выступила компания Blink Inc. Она поможет с продажами в Южной Корее брендированных товаров и продуктов питания.