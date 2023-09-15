В российском прокате «Звук свободы» — основанный на реальных событиях триллер о торговле детьми с Джеймсом Кэвизелом в главной роли. Внезапный хит американского проката буквально разделил зрителей у себя на родине — пока одни его прославляли, другие увидели в нем QAnon-пропаганду.

«Лента.ру» разбирается, насколько этот фильм заслуживает поднятого вокруг него шума.

Тиму Балларду (Джеймс Кэвизел) есть чем гордиться: за время продолжительной карьеры в органах он, среди прочих, переловил несколько сотен педофилов. Вроде бы мир стал чище, но душевного покоя на мученической физиономии Балларда не видно. Причина в том, что, сосредоточившись на разборках с растлителями, Тим и его коллеги забыли про, собственно, детей. Когда Баллард слышит этот упрек напрямую от сослуживца, то немедленно срывается на поиски мальчика, фото которого нашел у последнего арестованного насильника.

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Когда мальчик будет обнаружен и попросит разыскать сестру, Балларда будет уже не остановить. Он отправляется в Колумбию, чтобы не только найти девочку, но и накрыть как можно больше местных торговцев людьми. Родное ведомство рвет с Тимом связи, но зато находятся помощники на месте — местный коп Хорхе (Хавьер Годино) и бывший гангстер, тайком выкупающий детей из рабства, по прозвищу Вампиро (Билл Кэмп).

Разработка фильма по биографии реального борца с педофилами и основателя фонда «Операция "Подземная железная дорога"» Тима Балларда началась еще в 2015 году. Примерно тогда же Баллард высказал желание, чтобы на экране его сыграл Джеймс Кэвизел — разумеется, Тим был впечатлен ролью Джеймса в «Страстях Христовых» Мела Гибсона. Готов «Звук свободы» был еще в 2018-м, однако компания Disney положила фильм на полку из-за остроты поднятой темы. В этой точке и родилась легенда картины, которая спустя пять лет сыграла важную роль в ее успехе.

Создатели «Звука свободы» смогли разыграть карту фильма, которую Голливуд хочет от зрителей скрыть.

Занимавшаяся производством Angel Studios в итоге выкупила фильм у Disney и запустила краудинвестинговую кампанию, в которой приняло участие более семи тысяч человек. Премьера «Звука свободы» состоялась 4 июля, и тут сработал кумулятивный эффект: фильм с бюджетом в 14,5 миллиона долларов собрал в прокате почти 190 миллионов, оставив далеко позади, в частности, новую серию франшизы «Миссия невыполнима». Часть денег была заработана и благодаря тому, что на титрах фильма плачущий Кэвизел предлагал покупать дополнительные билеты неимущим.

«Звук свободы» поляризовал публику. Одни восхищались смелостью авторов, другие — обвиняли в агитаторском лицемерии и приверженности конспирологическому движению QAnon. Правые конспирологи действительно подняли картину на щит, а один из специальных показов прошел в гольф-клубе Дональда Трампа. Протокольную фотографию съемочной группы в компании экс-президента США легко найти в интернете.

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Спорные пиар-стратегии, одиозный статус и рыдающий Джеймс Кэвизел в конечном счете достигли своих целей — баснословного бокс-офиса и статуса народного хита. Однако начитавшийся всякого зритель, который решил сходить на «Звук свободы» в кино через два месяца после американской премьеры, ждет от фильма совсем не того, что его ожидает в реальности. Сознательные люди, попавшие под обаяние картины, обещают «серьезную душевную работу» — именно такое предуведомление на московской премьере сделал журналист Александр Акулиничев. Еще пару дней русские таблоиды обсуждали наряд Ксении Собчак, которая явилась на дискуссию после фильма в траурном костюме с капюшоном, который не снимала для пущей жути. Остается только вспомнить, что совсем недавно фильмами, подразумевающими душевную работу, называли совсем другое кино — вышедший в повторный прокат одновременно со «Звуком свободы» корейский «Олдбой», например.

«Звук свободы» — это сделанный более или менее по лекалам «Коммандо» голливудский боевик, исполненный, правда, совершенно по-вегетариански — в духе нашего пуританского времени.

Где-то на границе кадра убивают пару негодяев, остальных милосердно укладывают мордой в пол вовремя подоспевшие спецназовцы. Тяготы малолетних секс-рабов тоже обозначены скорее общими чертами: грязные контейнеры на грузовых судах, кустарные татуировки и общая антисанитария. Все это ужасно, но если зритель хочет лучше разобраться в происходящем, ему придется обратиться к информации в интернете или к собственному воображению. Последнее, впрочем, небезопасно — именно поэтому, надо полагать, авторы стараются держаться от ужасного предмета, поставленного в центр картины, на максимально безопасном расстоянии.

От художника, берущегося за подобные острые темы, требуется смелость хоть одним глазком заглянуть в черные очи бездны, а потом иметь дело с отравой ответного взгляда. Режиссер Алехандро Монтеверде перед этой необходимостью пасует, прикрывая страх и брезгливость формальным мастерством. «Звук свободы» действительно замечательно снят, сыгран и особенно смонтирован. У фильма изящная рамочная композиция и без скидок великолепный дуэт главных героев — причем витальный Билл Кэмп даже крадет несколько сцен под шумок мессианского пафоса Кэвизела. Кроме того, просмотр «Звука свободы», фактически стартующий с крупного плана вытекающей из глаза слезы, не хочется немедленно после этого прервать — спасибо безупречному монтажному ритму.

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Это не тяжелый фильм, а вполне заслуживающее вечернего просмотра с попкорном развлекательное кино с некоторой социальной нагрузкой. Допустимый размер этой самой нагрузки — вопрос дискуссионный, так что и для фильма Монтеверде легковесность, пожалуй, не грех. В «Звуке свободы» нет сексуализации жертв, а насильники и сутенеры показаны должным образом — как мрази с узнаваемыми типажами, которых можно встретить на улицах всего мира. От этой детали действительно может стать не по себе, и это уже результат — вопрос лишь в том, найдут ли зрители в себе силы бороться с этим дискомфортом в реальности. И если найдут, то какими будут их методы.