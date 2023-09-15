Вышел тизер фильма-катастрофы "Всемирный потоп"

В фильме повествуется о трагедии молодой лондонской семьи, члены которой оказываются разлучены в силу климатической катастрофы, обрушившейся на британскую столицу потопом и полностью разрушившей привычную жизнь. Молодая мать (Джуди Комер) остается один на один с проблемой выживания с маленьким ребенком на руках.