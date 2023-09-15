Вышел тизер фильма-катастрофы "Всемирный потоп"
В Сети появились первые кадры триллера Махалии Бело "Всемирный потоп" (The End We Start From) c Джоди Комер ("Убивая Еву", "Говорящие головы Алана Беннетта", "Помощь") и Бенедиктом Камбербэтчем ("Шерлок" , "Кошачьи миры Луиса Уэйна").
В фильме повествуется о трагедии молодой лондонской семьи, члены которой оказываются разлучены в силу климатической катастрофы, обрушившейся на британскую столицу потопом и полностью разрушившей привычную жизнь. Молодая мать (Джуди Комер) остается один на один с проблемой выживания с маленьким ребенком на руках.
Фильм является экранизацией одноименного романа современной британской писательницы Меган Хантер, родственницы жены Бенедикта Камбербэтча. Адам Экланд, Леа Кларк и Софи Хантер стали продюсерами проекта при участии Камбербэтча, Комер, Марка Стронга и других. Адаптацию литературного первоисточника осуществила сценарист Элис Бирч ("Нормальные люди").
Премьера картины в России запланирована на 22 февраля 2024 года.