Шон Леви высказался о своем фильме по «Звёздным войнам»

Этот отличный день, когда я получил звонок. Я был в монтажной, смотрю на свой телефон и вижу там президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Так начался разговор, который привёл к тому, что она пригласила меня разработать и снять собственный фильм по «Звёздным войнам». Я вкладываю в это всё, что у меня есть, потому что я люблю этот мир, и для меня большая честь присоединиться к нему.