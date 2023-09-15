8 лучших мультфильмов про пиратов

Пираты — не только гроза морей, но и по-настоящему романтические герои фильмов и мультфильмов. Успех шоу «One Piece» от Netflix вновь пробудил в зрителях интерес к этой тематике.

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Если вы ещё не успели с ним познакомиться, читайте наш обзор, а если пиратов вам мало — смотрите другие ленты об обаятельных негодяях.

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Тлум.Ру выбрал 8 самых захватывающих мультфильмов и шоу о пиратах — если вам вдруг не хватило нового сериала. И один бонус в конце — для самых больших фанатов пиратов.

№ 1. «One Piece. Большой куш»

Вы же не думали, что мы не включим это аниме в топ? «One Piece. Большой куш» — по-настоящему культовое шоу, первая серия которого вышла 20 октября 1999 года. Трудно поверить, но выпуск продолжается и по сей день — всего в аниме вышло уже больше тысячи серий. Сумели бы осилить такой объём? По сюжету мальчик Луффи, собрав разношёрстную команду, выдвигается на поиски сокровища Короля пиратов.

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Космические пираты! В руки подростку Джону Хокинсу случайно попадает карта, указывающая местонахождение легендарной Планеты Сокровищ. В компании отважной капитанши Амелии, киборга Джона Сильвера и их пиратской команды он отправляется в погоню за сокровищами. Подзабытая, но всё-таки классика от студии Disney.

Третий мультфильм — экранизация книги Гидеона Дефо «Пираты: Банда неудачников», которая попала в студию Aardman случайно, а в итоге превратилась в занятную историю. Группа незадачливых пиратов приплывает в Лондон по приглашению молодого учёного Чарльза Дарвина. Тот пообещал пиратскому капитану приз за демонстрацию научному обществу вымершего вида птиц додо, вот только не учёл, что банда — настоящие неудачники.

Советский мультфильм 1988 года состоит из двух частей: «Карта капитана Флинта» и «Сокровища капитана Флинта». По сюжету корабль одноногого Джона Сильвера бороздит моря и океаны в поисках таинственного острова, на котором спрятаны легендарные сокровища пиратского капитана Флинта. Вот только на борту зреет заговор…

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Фея Зарина отличается от других своих подруг тягой к познани нового — правда, из-за неё она чуть не разрушает поселение фей. После этого её выгоняют — и девушка присоединяется к пиратам. Сумеет ли любознательная Динь-Динь вернуть подругу на путь добра? Одна из частей обширной «фейской» франшизы пронизана пиратским духом насквозь.

№ 6. «Синдбад: Легенда семи морей»

Наверное, это самый стереотипно пиратский мультфильм из подборки, ведь главный герой тут — весёлый негодяй. Синдбад со своей пиратской командой решает украсть Книгу Мира — до этого её выкрала богиня хаоса Эрис, подставив главного героя. Чтобы доказать свою невиновность и спасти лучшего друга, он отправляется в царство, кишащее жуткими монстрами.

№ 7. «Джейк и пираты Нетландии»

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Трое детей-пиратов, Джейк, Иззи и Кабби, путешествуют по Неверленду, веселятся, поют песни, изучают уроки и разыгрывают капитана Крюка и его команду. Да-да, это спин-офф «Питера Пэна» для младшей школьной аудитории. Сам нестареющий мальчик тоже появляется в мультсериале, как и капитан Крюк, правда, он всё ещё злодей, несмотря на то, что шоу пиратское.

Что нужно сделать, чтобы стать пиратом? Кажется, что ничего особенного — завести попугая, добыть повязку для глаза и, конечно же, корабль с чёрным флагом. Однако не всё так просто — даже для того, чтобы освоить такую необычную профессию, нужно ходить в специализированную школу. Киль, Фитиль и Бобо как раз учатся в такой, сдают строгие экзамены и иногда шалят. Пиратом быть непросто!

Бонус — «Пираты Карибского Моря»