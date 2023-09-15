Триллер «Кентавр» вышел в онлайне

15 сентября триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым вышел в цифровых сервисах. Лента доступна, в том числе в онлайн-кинотеатре Okko.

«Кентавр» рассказывает о таксисте, который подвозит загадочную девушку Лизу. По сюжету её преследуют двое мужчин, которые ищут некоего серийного убийцу. Лента стала одним из самых высокооценённых отечественных фильмов 2023 года. Так, рейтинг картины на «Кинопоиске» составляет 7,6/10 на основе 18 тыс. отзывов.

В «Кентавре» главные роли исполнили Юра Борисов («Серебряные коньки») и Анастасия Талызина («Молчание»). А одним из продюсеров числится Илья Найшуллер — постановщик американского боевика «Никто» и экшена «Хардкор».